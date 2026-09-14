Secondo il 2026 Thales Data Threat Report , la minaccia degli attacchi Harvest Now, Decrypt Later (HNDL) è stata identificata come il rischio principale: il 59% delle organizzazioni ha dichiarato di essere in fase di prototipazione e valutazione di algoritmi di crittografia post-quantum (PQC) per prepararsi all'era quantistica.

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