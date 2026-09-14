Textron Aviation Inc. , una società di Textron Inc. (NYSE: TXT), e Merlin, Inc. hanno presentato oggi un progetto per il velivolo Cessna SkyCourier UX™ che integra la testata piattaforma Cessna SkyCourier di Textron Aviation con la soluzione software indipendente dal velivolo di Merlin per l'aviazione autonoma. Il progetto è stato presentato in occasione della Air, Space & Cyber Conference, ed esplora una nuova strategia conveniente e scalabile per affrontare le sfide logistiche mediante il rifornimento di forze disperse in ambienti operativi contesi quando i percorsi tradizionali sono limitati, vulnerabili o non disponibili.

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The Cessna SkyCourier UX concept explores autonomous resupply operations for dispersed forces operating in contested environments

The Cessna SkyCourier UX concept explores autonomous resupply operations for dispersed forces operating in contested environments

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