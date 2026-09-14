Textron Aviation Inc. , una società di Textron Inc. (NYSE: TXT), e Merlin, Inc. hanno presentato oggi un progetto per il velivolo Cessna SkyCourier UX™ che integra la testata piattaforma Cessna SkyCourier di Textron Aviation con la soluzione software indipendente dal velivolo di Merlin per l'aviazione autonoma. Il progetto è stato presentato in occasione della Air, Space & Cyber Conference, ed esplora una nuova strategia conveniente e scalabile per affrontare le sfide logistiche mediante il rifornimento di forze disperse in ambienti operativi contesi quando i percorsi tradizionali sono limitati, vulnerabili o non disponibili.

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The Cessna SkyCourier UX concept explores autonomous resupply operations for dispersed forces operating in contested environments

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