TestMu AI , la piattaforma Full Stack Agentic AI Quality Engineering, ha annunciato Kane CLI Exploration, un agente autonomo che impara un'applicazione web prima che chiunque scriva un test. A partire da un solo URL, l'agente esamina autonomamente l'intera applicazione, segnalando eventuali problemi nel corso dell'analisi, e fornisce a Kane CLI il contesto di cui ha bisogno per generare ed eseguire i test, anche in assenza di requisiti, storie dell'utente o criteri di accettazione.

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Nikhil Saxena

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