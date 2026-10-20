L'IA ha velocizzato l'individuazione di candidati per il 72% dei reclutatori negli Stati Uniti negli ultimi 12 mesi, stando a un rapporto sul reclutamento stilato da TestGorilla, Recruiting in 2026 , un sondaggio condotto tra 1.428 professionisti dei talenti negli Stati Uniti. Una rapidità che, tuttavia, non li ha resi più sicuri di aver individuato la persona giusta. Anzi, un terzo dei reclutatori che affermano che l'IA ha velocizzato il processo ha segnalato di non sentirsi affatto più sicuri nelle scelte, mentre il 18% afferma che la loro sicurezza nella corrispondenza tra candidati e requisiti è diminuita.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261019561868/it/

Recruiters report gains in speed from AI but not in certainty - TestGorilla’s Recruiting in the AI era 2026 report

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261019561868/it/

Contatto per i media

Estee Chaikin

Sr. Brand Intelligence Engineer

press@testgorilla.com

Kyle Cabodi

Peristyle Communications

kyle@peristylecomms.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire