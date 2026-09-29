Terra Quantum, un leader globale nelle tecnologie quantistiche , ed Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Laboratori federali svizzeri per la scienza e la tecnologia dei materiali), hanno annunciato la realizzazione di LP-FNO (Laser Processing Fourier Neural Operator), un modello surrogato di intelligenza artificiale che prevede dinamiche tridimensionali complete di bacino di fusione nella saldatura laser fino a 100.000 volte più rapida della tradizionale simulazione multifisica. L'eliminazione del collo di bottiglia computazionale che da tempo blocca il controllo dei processi in tempo reale e lo sviluppo dei gemelli digitali nella lavorazione laser industriale.
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