Telekom Srbija Group sta costruendo un'infrastruttura per le telecomunicazioni nella sede dell'EXPO 2027 a Belgrado, il cui segmento mobile è paragonabile per dimensioni a quello di un intero quartiere urbano. Su una sede che precedentemente era priva di qualsiasi infrastruttura di telecomunicazioni, sono stati installati ad oggi più di 14 km di condutture per telecomunicazioni e oltre 46 km di rete in fibra ottica ad alta capacità, insieme a 35 stazioni radio all'avanguardia per l'accesso alla rete.

L'ecosistema digitale, basato su tecnologie 5G Standalone e Wi-Fi 7, è progettato per fornire connettività affidabile, sicura e ad alta velocità per gli oltre 135 Paesi partecipanti, i media, gli espositori e i quattro milioni di visitatori attesi durante i 93 giorni dell'EXPO 2027.

Tuttavia, per Telekom Srbija Group, questo progetto rappresenta più della realizzazione di un'infrastruttura. In quanto partner strategico di EXPO 2027, l'azienda intende utilizzare uno dei più grandi eventi internazionali mai tenuti in Serbia come piattaforma per presentare le sue competenze tecnologiche e il suo ecosistema commerciale a un pubblico internazionale.

"Per noi, l'EXPO 2027 rappresenta un nuovo paradigma. Il nostro ruolo va ben oltre il tradizionale modello di sponsorizzazione. Siamo un partner strategico che utilizza le proprie conoscenze e capacità per creare un evento globale, ma allo stesso tempo vediamo l'EXPO come una piattaforma straordinaria per presentare Telekom Srbija Group al mondo come un gruppo tecnologico che sviluppa soluzioni ed esperienze che migliorano il modo in cui le persone vivono, lavorano e si relazionano", ha dichiarato Jasna Protić, Responsabile dell'EXPO Project in Telekom Srbija.

Telekom Srbija Group ha fatto del progetto EXPO una priorità strategica, coinvolgendo oltre 200 persone per riunire le attività tecnologiche, commerciali e di comunicazione dell'azienda.

Una sfida particolare sta nel fatto che il sistema di telecomunicazioni per l'EXPO viene sviluppato da zero, parallelamente alla costruzione del nuovo sito. Oltre all'infrastruttura ad uso diretto dei visitatori, il progetto comprende inoltre soluzioni tecnologiche che funzioneranno dietro le quinte dell'evento, come la sicurezza informatica, le piattaforme di gestione e le applicazioni digitali.

"La tecnologia che stiamo creando deve soddisfare le esigenze di milioni di visitatori e partecipanti, consentendo al contempo il funzionamento sicuro e ininterrotto di un evento straordinariamente complesso. Il nostro obiettivo non è solo la connettività. Vogliamo dimostrare che Telekom Srbija Group e gli esperti serbi del settore hanno le conoscenze e le capacità di fornire infrastrutture di telecomunicazione e servizi digitali di livello mondiale", ha sottolineato Telekom Srbija.

EXPO 2027 sarà inoltre un'occasione per presentare il più ampio ecosistema tecnologico e commerciale di Telekom Srbija Group nei settori delle telecomunicazioni, dei sistemi tecnologici, dei media, dell'IoT, degli investimenti di rischio e dell'innovazione digitale, oltre a sviluppare nuove collaborazioni B2B e B2G nei mercati internazionali.

Il punto centrale di queste attività sarà il Padiglione di Telekom Srbija Group, che riunirà un'esperienza interattiva per i visitatori e uno spazio dedicato al business per incontri con aziende internazionali, istituzioni, rappresentanti di vari Paesi e partner tecnologici. Il Padiglione sarà inoltre una delle sedi principali per ricordare il 30° anniversario di Telekom Srbija Group il 1° giugno 2027.

Una volta terminato l'evento, l'infrastruttura realizzata per il progetto EXPO costituirà parte della base digitale a lungo termine di questa parte di Belgrado.

L'eredità di questo mega evento non sarà solo ciò che costruiamo per la sua durata. Sarà anche l'infrastruttura che resta, le conoscenze che abbiamo acquisito, le collaborazioni che abbiamo creato e le nuove opportunità commerciali che ne possono derivare. Per Telekom Srbija è importante che ciò che sta costruendo oggi abbia valore sia per l'azienda che per la Serbia per molto tempo dopo la conclusione dell'EXPO 2027.

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Ivana Bajović

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