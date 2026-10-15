In seguito all'accordo del 1º ottobre siglato tra Serbia e Stati Uniti per rafforzare la collaborazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), Telekom Srbija Group sta ampliando il proprio investimento nell'IA e rafforzando le relazioni con aziende tecnologiche statunitensi leader, nel quadro della sua strategia di sviluppo della prossima generazione di servizi digitali.

Nell'ambito di tali azioni, Telekom Srbija Group si è impegnata con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Dipartimento del Commercio e Banca per l’import-export degli Stati Uniti ad analizzare opportunità di collaborazione tecnologica e finanziamento di progetti, con l'obiettivo di diventare il partner regionale di riferimento per le società statunitensi.

"L'intelligenza artificiale rappresenta una delle più grandi opportunità per il futuro delle telecomunicazioni e dei servizi digitali", ha dichiarato Vladimir Lučić, CEO di Telekom Srbija Group. "Stiamo investendo in questa tecnologia da diversi anni e la nostra attenzione è ora concentrata sull'accelerazione della sua applicazione nella pratica. Mediante l'integrazione dell'innovazione IA con la nostra infrastruttura 5G in espansione e la nostra presenza internazionale, osserviamo importanti opportunità per distribuire i nostri servizi e rafforzare la nostra posizione in qualità di azienda tecnologica globale."

L'IA rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di crescita di Telekom Srbija Group, sfruttando diversi anni di investimenti in tecnologie emergenti, infrastrutture digitali e startup innovative. Tramite il suo fondo di venture capitale aziendale, TS Ventures , il Gruppo sostiene soluzioni gestite dall'IA nei settori di sanità, robotica, media e protezione dei contenuti digitali. Il Gruppo sta inoltre ampliando la propria rete 5G, con oltre 2000 stazioni installate, che offrono l'infrastruttura per sostenere la prossima generazione di servizi digitali.

"La nostra ambizione è portare il futuro delle tecnologie alimentate dall'IA alle aziende e ai consumatori in diversi settori", ha aggiunto Lučić. "Le partnership internazionali saranno fondamentali per raggiungere tale obiettivo. Riteniamo che Telekom Srbija Group si trovi in una posizione privilegiata per connettere tra loro gli innovatori tecnologici leader con i mercati in crescita dell'Europa sudorientale e oltre, accelerando la trasformazione digitale nella regione."

La presenza internazionale in espansione del Gruppo garantirà un ulteriore sostegno a queste ambizioni. Con le previsioni di lancio di servizi mobili negli Stati Uniti a dicembre del 2026 tramite la rete AT&T, Telekom Srbija Group conta di ampliare la propria presenza su mercati che rappresentano circa 700 milioni di persone negli Stati Uniti, in Germania e Turchia, creando nuove opportunità per diffondere i propri servizi digitali a livello internazionale.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Telekom Srbija Group è una delle società di telecomunicazioni e tecnologiche leader nell'Europa sudorientale, con oltre 14 milioni di clienti in 15 mercati a livello regionale e globale. Il Gruppo offre un portafoglio completo di servizi di connettività, digitali e multimediali, e sta accelerando la propria trasformazione nell'azienda di telecomunicazioni del futuro tramite investimenti in infrastrutture di prossima generazione, 5G, intelligenza artificiale, cybersecurity, servizi digitali e contenuti premium. Grazie a partnership strategiche e al suo ecosistema di innovazione, che include TS Ventures, Telekom Srbija Group promuove la crescita di nuove tecnologie e contribuisce alla trasformazione digitale della regione e non solo.

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Ivana Bajović

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