Tecnotree, piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie 5G, abilitate all'IA e cloud-native, oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta nel caso d'uso CSP Algorithmic Pricing nel rapporto 2026 di Gartner Hype Cycle per le tecnologie emergenti nel settore delle comunicazioni e nel CSP Algorithmic Pricing, CSP Digital Marketplaces and AI per il caso d'uso CSP Customer Interactions nell'Hype Cycle for Telco Cloud Services, 2026.

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Tecnotree Recognized in Two Gartner® Hype Cycle™ Reports for CSP Algorithmic Pricing

I fornitori di servizi di comunicazione avvertono la pressione della concorrenza sempre più intensa, di margini sempre più stretti e di capacità finite di rete, mentre continuano a crescere le aspettative dei consumatori di prezzi personalizzati e adattabili.

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