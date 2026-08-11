teamLab riapre lo spazio dedicato alle opere artistiche della serie Light Sculpture - Flow presso il teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM di Azabudai Hills, Tokyo, dall'8 luglio 2026.
Per commemorare la riapertura, teamLab presenta due nuove serie, Asymmetric Existence e Chromatic Existence , comprese nella mostra speciale " On the Asymmetry of the Universe ".
La mostra speciale, “ On the Asymmetry of the Universe ”, è accessibile da mercoledì 8 luglio 2026 a giovedì 8 ottobre 2026.
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Light Sculpture - Flow
L'interno e l'esterno di un vortice marino consistono della stessa acqua: non c'è alcuna differenza materiale tra loro.
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