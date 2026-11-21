teamLab Biovortex Kyoto apre ‘ Teahouse in a Sea of Light ’ venerdì 20 novembre 2026, dove i visitatori possono gustare il tè all'interno della mostra Sea of Solidified Light .

Tra le opere esposte nella sala da tè, verrà presentata per la prima volta Tea in Spontaneous Order .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117551136/it/

Aged Coffee Tonic, Tea in Spontaneous Order, 2021- ©︎ teamLab *Shot in real space. No AI or CGI. *No Artificial Colors

Teahouse in a Sea of Light

Uno spazio per gustare il tè in un mare di luce.

Quando si prepara una tazza di tè, si crea un'opera d'arte.

Il tè interagisce con altri tipi di tè che lo circonda e con il mare di luce, creando una struttura temporale nell'intero spazio dell'opera d'arte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117551136/it/

Informazioni per i media

teamLab

Informazioni per i media: https://forms.gle/LnSSKQtgXpSfrB917

E-mail: lab-pr-info@team-lab.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire