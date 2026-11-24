Teamily AI, una piattaforma collaborativa uomo-agente che consente alle persone e agli agenti AI di lavorare insieme in uno spazio di lavoro unificato e attento al contesto, oggi ha annunciato una crescita significativa e traguardi commerciali a seguito di un trimestre che ha visto una rapida espansione globale. L'azienda è cresciuta da 10.000 a 320.000 registrazioni in un solo trimestre, un aumento pari a 32 volte che risulta in un tasso di crescita mensile composto del 217,5%, solo tre mesi dopo il suo lancio pubblico nel luglio 2026.

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