Tax Systems, fornitore globale di software per la contabilità e la fiscalità, oggi ha reso noto il proprio rebranding in Alphatax, per allinearsi alla propria soluzione di punta per la conformità fiscale delle imprese ed evidenziare la prossima fase della trasformazione in azienda tecnologica orientata all'AI.

L'operazione di rebranding riflette l'ambizione dell'azienda: ridefinire il modo in cui i professionisti del settore fiscale lavorano tramite una tecnologia connessa e basata sull'AI. Con la denominazione Alphatax, l'azienda è impegnata nell'integrazione di conformità, dati, governance e intelligence in un'unica piattaforma, per creare le basi del primo sistema operativo fiscale al mondo, un ambiente connesso in grado di riunire dati fiscali, decisioni, approvazioni, dichiarazioni e prove.

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