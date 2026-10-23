S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Presidente della World Green Economy Organization, ha aperto la tavola rotonda ministeriale intitolata "Dall'ambizione all'azione finanziabile: mobilitare gli investimenti verdi per un'economia globale resiliente e inclusiva", durante il 12 ° World Green Economy Summit (WGES), tenutosi il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Dubai World Trade Centre, all'insegna del tema "Dal successo all'espansione: presentare la Green Economy".

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Ministerial Roundtable Discusses Mobilising Green Investments for a Resilient and Inclusive Global Economy (Photo: AETOSWire)

Alla sessione hanno partecipato S.E. Dott.ssa Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministro dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Aliou Gori Diouf, Ministro dell'Ambiente e della Transizione Ecologica del Senegal, S.E. Balarabe Abbas Lawal, Ministro dell'Ambiente della Nigeria, S.E. Steven Victor, Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Ambiente di Palau, S.E. Ibrahim Mimrah, Ministro di Stato per i Cambiamenti Climatici, l'Ambiente e l'Energia delle Maldive, S.E. Bader Wael Bader Al-Ajeel Al-Askar, Segretario Generale dell'Organizzazione delle Città Arabe, S.E. Abdulla Balalaa, Vice Ministro degli Affari Esteri per l'Energia e la Sostenibilità e S.E. Hasan Suver, Vice Ministro dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e dei Cambiamenti Climatici della Turchia, in rappresentanza della Presidenza della COP31. Erano inoltre presenti S.E. Bérengère Boëll, Coordinatrice residente delle Nazioni Unite per gli Emirati Arabi Uniti, insieme a diversi altri funzionari dell'ONU.

Al Tayer ha dichiarato: "'Dall'ambizione all'azione finanziabile' esprime la sfida cruciale della transizione verde globale: trasformare impegni forti in progetti in grado di attrarre finanziamenti e produrre risultati misurabili. L'ambizione non è il limite. I governi hanno adottato strategie, impegni climatici, piani per l'economia verde e obiettivi sempre più chiari. Il compito urgente è quello di convertirli in progetti investibili, partnership efficaci e capitali nella misura necessaria".

Al Tayer ha chiesto: "Come trasformiamo idee promettenti in progetti pronti per gli investimenti e li colleghiamo al capitale necessario per la loro realizzazione?" Ho ha osservato: "La finanziabilità non riguarda solo i rendimenti finanziari. Si tratta di strutturare progetti in grado di attrarre capitali creando al contempo posti di lavoro verdi, aprendo opportunità per le piccole imprese e i giovani e distribuendo i vantaggi in modo equo. Questo principio si applica a tutti i pilastri alla base del WGES 2026".

Al Dahak ha dichiarato: "In linea con lo storico Consenso degli Emirati Arabi Uniti e con l'architettura di finanziamento per il clima dell'UNFCCC, gli Emirati Arabi Uniti restano fermamente impegnati a rendere il capitale per il clima disponibile, accessibile e conveniente, in particolare per i mercati emergenti e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo".

*Fonte: AETOSWire

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Mosaad Saad Abdelrahman

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