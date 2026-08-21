Tanium, leader in IT autonomo, ha annunciato oggi che Orion Hindawi, cofondatore e presidente esecutivo dell'azienda, è stato nominato Chief Executive Officer con effetto immediato. Dan Streetman si dimetterà dalla carica di amministratore delegato e da quella di membro del Consiglio di amministrazione dopo aver guidato Tanium negli ultimi tre anni, durante i quali Tanium ha ampliato le proprie operazioni di lancio sul mercato e ha ricevuto un forte riconoscimento da parte degli analisti del settore per l'innovazione all'interno della piattaforma di Tanium. Streetman continuerà a fornire consulenza a Tanium come parte della transizione e il cofondatore David Hindawi riprenderà il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione.

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