Negli esseri umani, le abilità fino-motorie possono impiegare fino a vent'anni per svilupparsi completamente. Tangent Robotics , che ha annunciato oggi il suo round di finanziamento pre-seed, punta ad accelerare la tempistica per i robot. L'azienda utilizzerà i finanziamenti per sviluppare capacità di manipolazione robotica avanzate che integrano hardware manuale, sensori tattili e apprendimento motorio, per poi implementarli in ambienti produttivi particolarmente complessi.

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Tangent Robotics is developing fine motor skills for robot hands, which unlock the ability to perform critical tasks for what we want our economy to build locally, fast and at scale

" Le abilità di motricità fine sono difficili da acquisire e rappresentano un livello attualmente mancante nella robotica ma onnipresente nel mondo reale ", ha dichiarato Pedro Piacenza, co-fondatore di Tangent.

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