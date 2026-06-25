Taktile , il leader nella trasformazione dell'AI per le istituzioni finanziarie, oggi ha annunciato il suo round di finanziamento di serie C da 110 milioni di dollari. Growth Equity di Goldman Sachs Alternatives ha condotto il round, con la partecipazione di Balderton Capital, Index Ventures, Tiger Global, Y Combinator e Dig Ventures.

Taktile Fast Facts

Taktile consente a banche e assicuratori di trasformare in AI native aziende che sono sempre più alimentate da agenti autonomi.

La domanda di Taktile è accelerata nel 2025, man mano che i modelli di AI hanno acquisito la capacità di automatizzare decisioni di grande importanza che prima richiedevano ore di lavoro manuale: dalla sottoscrizione di prestiti aziendali e dalla valutazioni dei sinistri alla lotta contro i reati finanziari.

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Nadia Bovy

nadia.bovy@taktile.com





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