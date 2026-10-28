Taktile, il leader nella trasformazione dell'intelligenza artificiale per gli istituti finanziari, oggi ha annunciato il lancio di Taktile Insights. La nuova soluzione alimentata dall'AI consente a banche e compagnie assicurative di analizzare le prestazioni delle decisioni con rapidità inedita e di identificare velocemente le opportunità di miglioramento attraverso prompt in linguaggio naturale.

Mentre molte banche e assicuratori hanno automatizzato grandi segmenti di processi decisionali come approvazioni di prestiti o valutazioni di sinistri, la determinazione delle prestazioni può ancora richiedere giorni o settimane.

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