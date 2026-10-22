TACTICA AI , società specializzata in decision intelligence operativa, ha annunciato oggi una collaborazione con NVIDIA per far progredire e potenziare l'implementazione delle funzionalità di IA agentica. Le due società coopereranno per integrare e ottimizzare i modelli NVIDIA Nemotron all'interno della piattaforma multi-intelligenza di TACTICA AI , ponendo particolare attenzione all'ampliamento di tali capacità e al supporto dell'implementazione presso i principali clienti a livello internazionale. La collaborazione è stata annunciata al NVIDIA GTC di Berlino.

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TACTICA AI and NVIDIA Collaborate to Scale Agentic AI Capabilities with NVIDIA Nemotron (Graphic: AETOSWire)

La collaborazione con NVIDIA si basa sulla tecnologia esistente dell'azienda e prevede l'integrazione di modelli e strumenti di IA NVIDIA selezionati per migliorare ulteriormente le capacità in termini di ragionamento avanzato, analisi autonoma e intelligenza video. L'integrazione consente a TACTICA AI di attingere all'ecosistema di IA di NVIDIA, pur mantenendo l'architettura modulare e i flussi di lavoro operativi al centro della sua tecnologia.

L'integrazione introduce diverse funzionalità nei flussi di lavoro operativi di TACTICA AI :

Ragionamento avanzato : i modelli NVIDIA Nemotron integrano le capacità di ragionamento basate sull'IA già presenti in TACTICA AI , supportando la comprensione e l'analisi avanzate del linguaggio nei flussi di lavoro operativi.

: i modelli NVIDIA Nemotron integrano le capacità di ragionamento basate sull'IA già presenti in TACTICA , supportando la comprensione e l'analisi avanzate del linguaggio nei flussi di lavoro operativi. IA agentica: gli agenti autonomi di TACTICA AI possono assegnare compiti ai sensori, integrare informazioni provenienti da più fonti e mettere in evidenza i risultati rilevanti. Le tecnologie di IA agentica NVIDIA integrate migliorano ulteriormente le loro capacità di ragionamento e di analisi.

gli agenti autonomi di TACTICA possono assegnare compiti ai sensori, integrare informazioni provenienti da più fonti e mettere in evidenza i risultati rilevanti. Le tecnologie di IA agentica NVIDIA integrate migliorano ulteriormente le loro capacità di ragionamento e di analisi. Video intelligence : TACTICA AI integra i video nei suoi flussi di lavoro multi-intelligence insieme ad altre fonti di dati operativi. Sviluppata con il blueprint NVIDIA Metropolis per la ricerca e la sintesi video (VSS) , TACTICA AI è in grado di potenziare il sistema con una ricerca avanzata in linguaggio naturale, avvisi contestuali e sintesi di grandi volumi di video in diretta e registrati, inclusi risultati georeferenziati.

: TACTICA integra i video nei suoi flussi di lavoro multi-intelligence insieme ad altre fonti di dati operativi. Sviluppata con il blueprint NVIDIA Metropolis per la ricerca e la sintesi video (VSS) , TACTICA è in grado di potenziare il sistema con una ricerca avanzata in linguaggio naturale, avvisi contestuali e sintesi di grandi volumi di video in diretta e registrati, inclusi risultati georeferenziati. Intelligence meteorologica, temporalesca e ambientale: partendo dalle capacità meteorologiche, satellitari, di sensori e geospaziali già presenti in TACTICA AI , NVIDIA Earth-2 migliorerà ulteriormente le previsioni temporalesche e ambientali, tra cui l'evoluzione delle tempeste, l'intensità delle precipitazioni e il downscaling regionale. In combinazione con i dati relativi al terreno, alle infrastrutture e alle operazioni, ciò aiuterà TACTICA AI ad anticipare gli impatti e a supportare la pianificazione di una risposta proattiva.

Lo stack NVIDIA supporta inoltre le funzionalità di riaddestramento integrate di TACTICA AI , consentendo ai risultati convalidati dagli operatori di contribuire direttamente al miglioramento del modello. Collaborando con NVIDIA e i suoi partner dell'ecosistema, l'infrastruttura di calcolo sottostante può inoltre essere implementata più vicino alle operazioni, anche in siti remoti.

L'architettura modulare di TACTICA AI ha consentito di completare l'integrazione di NVIDIA nel giro di poche settimane e permette di incorporare ulteriori modelli e tecnologie NVIDIA non appena diventano disponibili.

Il dott. Chaouki Kasmi, co-fondatore di TACTICA AI , ha dichiarato: "TACTICA AI è stata progettata da zero per ambienti operativi complessi. Abbiamo sviluppato le capacità di intelligenza, fusione dei dati e IA agentica al suo interno e questa collaborazione ci consente di sfruttare tali basi con le tecnologie di IA avanzate di NVIDIA. Combinando questi punti di forza, possiamo accelerare ciò che TACTICA AI già è in grado di fare e offrire capacità superiori ai clienti a livello internazionale".

TACTICA AI è diventata una società indipendente nel 2026 e oggi supporta casi d'uso operativi tra cui mappatura, individuazione di obiettivi, consapevolezza della situazione marittima e valutazione dei danni. L'azienda collabora con clienti e partner in diverse regioni e di recente ha annunciato un accordo con Safran.AI incentrato sull'intelligence spaziale basata sull'IA e sulle tecnologie di comando e controllo, ampliando ulteriormente le sue partnership internazionali.

L'annuncio si basa anche sullo slancio della visita di Stato del Presidente degli Emirati Arabi Uniti in Germania nel mese di settembre, durante la quale entrambi i Paesi hanno ribadito il loro impegno a collaborare nel campo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate. Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti per la Ricerca Strategica e le Tecnologie Avanzate e Presidente dell'Advanced Technology Research Council (ATRC), ha partecipato alla delegazione e ha sottolineato le opportunità di coniugare le competenze industriali della Germania con le crescenti capacità degli Emirati Arabi Uniti nel campo dell'IA e delle tecnologie avanzate, al fine di accelerare la ricerca, l'innovazione e le applicazioni nel mondo reale.

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