Uptime Institute e Tech964 Holding Limited (T964), la principale azienda fornitrice di infrastrutture digitali in Iraq, oggi hanno annunciato una storica collaborazione strategica per accelerare la trasformazione digitale del Paese. La partnership abbina la più importante autorità mondiale in materia di standard di infrastruttura digitale e la società che costruisce l'infrastruttura critica alla base dell'economia digitale irachena. L'accordo è stato firmato il 17 luglio 2026, nell'ambito del Business Summit tra la Camera di Commercio degli Stati Uniti e le autorità del governo iracheno, durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del Primo Ministro iracheno Ali Al-Zaidi. Il vertice storico ha prodotto più di 50 accordi del valore superiore ai 60 miliardi di dollari, segnando l'inizio di una nuova, straordinaria era di collaborazione tra Stati Uniti e Iraq.

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T964 named as Uptime Institute Business Partner to power Iraq's digital infrastructure, landmark agreement signed at U.S. Chamber of Commerce U.S.- Iraq Business Summit in Washington, D.C.

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