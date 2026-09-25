SymphonyAI oggi ha lanciato Symphony Risk Intelligence (SRI) , una piattaforma di livello aziendale e nativa per gli agenti progettata per sbloccare l'approccio Always-on Compliance™ (conformità continuativa). Si tratta di un passaggio cruciale dalla gestione periodica del rischio e della conformità a un approccio continuativo, in cui le istituzioni rivalutano costantemente il rischio e adattano i controlli al variare di normative, minacce e attività aziendali, invece di attendere la prossima revisione programmata.

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