SWISSto12 , una delle aziende del settore satellitare e aerospaziale in più rapida crescita a livello mondiale, oggi ha affidato al Centro aerospaziale tedesco (DLR) l'incarico di fornitore primario di software per la dinamica di volo nelle sue prossime missioni satellitari HummingSat in orbita geostazionaria (GEO).

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SWISSto12 has selected DLR’s GSOC as its primary flight dynamics software provider for upcoming HummingSat GEO satellite missions.

Ai sensi dell'accordo, il GSOC (centro di controllo missione) fornirà le risorse che comprendono la determinazione orbitale, la propagazione, la pianificazione e la calibrazione delle manovre, gli eventi orbitali, l'orientamento delle antenne e l'analisi a lungo termine della missione. La collaborazione dovrebbe standardizzare la dinamica di volo nei programmi SWISSto12, utilizzando una soluzione europea consolidata, integrata nell'architettura del segmento di terra dell'azienda.

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