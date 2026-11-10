Suzano, il più grande produttore di cellulosa al mondo, ha pubblicato il suo primo rapporto in linea con le raccomandazioni della Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD, gruppo di lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla natura).

Il quadro di riferimento dei report della TNFD aiuta le organizzazioni a identificare e valutare in che modo la dipendenza e gli impatti possano generare rischi e opportunità per la natura e la biodiversità e a informare su come questi siano integrati nella governance, nella strategia e nella gestione aziendale dell'organizzazione.

Inizialmente incentrato sulle attività dirette di Suzano in Brasile, il report stabilisce basi metodologiche, rafforza le capacità interne e crea un percorso per la progressiva espansione di valutazioni e informazioni relative alla natura nei prossimi anni.

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Hawthorn Advisors

Jamie Plotnek

suzano@hawthornadvisors.com





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