La Superintendence of Telecommunications (SUTEL) sta promuovendo la modernizzazione del sistema di registrazione delle ricariche prepagate per dispositivi mobili del Costa Rica attraverso l'implementazione di una nuova piattaforma tecnologica fornita da Tecnotree, ideata per rafforzare i processi di identificazione dell'utente, potenziare la conformità normativa e migliorare l'esperienza del cliente in generale.

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Questa iniziativa rientra nell'attuale impegno di SUTEL volto a promuovere la trasformazione digitale nel settore delle telecomunicazioni, rafforzando al contempo la sicurezza, la trasparenza e la fiducia nelle comunicazioni digitali in tutto il Paese.

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Prianca Ravichander

CMO e CCO, Tecnotree

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