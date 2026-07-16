Surgerii Robotics oggi ha annunciato la prima installazione europea del suo SHURUI Single-Port (SP) Surgical System all'Ospedale Universitario Vall d'Hebron di Barcellona, Spagna, uno dei centri medici universitari più importanti d'Europa.

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The first pediatric procedure performed with the SHURUI SP system was a nephroureterectomy on a twelve-year-old boy whose kidney and ureter had become infected and non-functional due to multiple stones.

Il sistema SHURUI SP è contrassegnato CE per l'utilizzo in pazienti adulti e pediatrici, rendendolo l'unico sistema chirurgico robotico con singolo accesso marcato CE attualmente indicato per interventi su pazienti pediatrici in Europa. L'installazione segna una tappa importante nell'espansione internazionale di Surgerii Robotics e l'introduzione della tecnologia in una delle più importanti strutture sanitarie di riferimento in Europa.

Parte di questa collaborazione, l'Ospedale Universitario Vall d'Hebron è diventato il primo ospedale in Europa ad effettuare interventi in pazienti pediatrici utilizzando il SHURUI Single-Port Surgical System, rafforzando così il suo impegno nell'innovazione chirurgica e nella cura pediatrica minimamente invasiva.

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Contatto per i media

Julia Schilling

Direttore del brand in Europa

Surgerii Robotics

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