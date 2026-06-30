Sua Altezza lo sceicco Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice governatore di Sharjah e presidente dell'Università di Sharjah (UOS), ha partecipato venerdì, presso l'Università di Barcellona, alla cerimonia di consegna dei diplomi della prima coorte del programma di Master of Science in Science in Media Entrepreneurship and Digital Innovation (Imprenditoria dei media e innovazione digitale), il primo corso di questo genere offerto dalla Facoltà di Comunicazione dell'Università di Sharjah in collaborazione con l'Università di Barcellona e con il sostegno strategico di Sharjah Media City (Shams).

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Sultan Bin Ahmed attends Media Master's Graduation in Spain (Photo: AETOSWire)

Sua Altezza ha espresso il proprio orgoglio per i risultati conseguiti dagli studenti e ha elogiato la solida collaborazione tra le due università, accomunate dall'impegno a favore della conoscenza, dell'eccellenza e della comprensione globale. Ha inoltre sottolineato che il conseguimento del titolo di studio segna l'inizio di un nuovo percorso piuttosto che la sua conclusione, paragonando i laureati a navi che salpano da un porto sicuro e facendo notare che le navi sono costruite per navigare oltre l'orizzonte, per abbracciare l'ignoto e per scoprire nuovi mondi. Ha affermato che i laureati si stanno imbarcando verso un futuro ricco di opportunità, sfide e successi, dotati delle conoscenze, della resilienza e della determinazione necessarie per avere successo.

Sua Altezza ha aggiunto che questa visione riflette i valori degli Emirati Arabi Uniti, i cui padri fondatori credevano che la prosperità derivasse dall'interazione con il resto del mondo, dal suo apprendimento e dal contributo attivo. Sua Altezza ha descritto il programma del master come una moderna espressione di questi valori, in grado di collegare Sharjah e Barcellona e di riunire due istituzioni prestigiose, culture e tradizioni di eccellenza. Il programma consente agli studenti di trarre vantaggio dai punti di forza intellettuali e culturali di entrambi i paesi, preparandoli a carriere di successo in un mondo sempre più interconnesso.

Sua Altezza ha sottolineato che la specializzazione rappresenta un polo di riferimento unico, in cui nascono nuove idee brillanti e in cui le informazioni vengono esaminate, interpretate e plasmate prima di essere condivise con il mondo. L'era digitale ha trasformato la velocità e la diffusione delle informazioni, consentendo alle storie, alle piattaforme e alle narrazioni che ne derivano di raggiungere un pubblico globale: uno strumento potente che richiede umiltà, integrità e lungimiranza.

Sua Altezza ha sottolineato il ruolo di Shams come terzo partner strategico, in grado di costruire una solida collaborazione tra il mondo accademico, l'industria e l'economia creativa. Ha inoltre affermato che questa partnership fornisce ai laureati l'esperienza pratica, l'apertura a prospettive diverse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo reale. Sua Altezza ha incoraggiato i laureati a continuare la loro ricerca del sapere e a essere fonte di ispirazione per gli altri, esprimendo al contempo riconoscenza alle loro famiglie e al personale accademico e amministrativo di entrambe le università.

Sua Altezza ha consegnato i diplomi a 24 laureati, congratulandosi e augurando loro di avere successo nelle loro future carriere.

Prima della cerimonia, Sua Altezza ha incontrato la dott.ssa Joan Guàrdia Olmos, rettrice dell'Università di Barcellona, per discutere delle modalità attraverso cui rafforzare la cooperazione accademica e scientifica. Inoltre, Sua Altezza ha visitato le strutture accademiche dell'università, l'aula magna, la biblioteca e la collezione di manoscritti e libri rari.

Nel corso della visita, Sua Altezza ha presenziato alla firma di un protocollo d'intesa tra Sharjah Media City (Shams) e la Facoltà di Filologia e Comunicazione dell'Università di Barcellona. L'accordo è stato siglato da Rashid Abdullah Al Obad, Direttore generale di Sharjah Media City (Shams), e dalla dott.ssa Joan G. Burguera, Preside della Facoltà di Filologia e Comunicazione dell'Università di Barcellona. Esso definisce un quadro di cooperazione nei settori dei media, dell'innovazione digitale, dell'imprenditorialità, della ricerca scientifica e delle industrie creative.

Il memorandum promuove inoltre scambi accademici e professionali, programmi di formazione, conferenze, seminari e workshop, sostenendo al contempo i talenti nazionali, incoraggiando l'imprenditorialità e contribuendo a trasformare i progetti innovativi degli studenti in prodotti mediatici commerciabili, rafforzando così l'impegno di Shams a favore delle partnership con le principali istituzioni accademiche.

Fonte: AETOSWire

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Hussain Al Mulla

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