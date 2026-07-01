Riskified (NYSE: RSKD) , leader globale nell'intelligence sulle frodi e sui rischi nell'e-commerce, oggi ha annunciato i risultati di un sondaggio globale condotto in vista della stagione estiva di viaggio 2026, che esplora il comportamento di viaggio dei clienti, le esperienze di prenotazione e la fiducia negli strumenti di viaggio digitali e basati sull'intelligenza artificiale.

Il sondaggio, condotto tra più di 4.000 consumatori negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Cina, Giappone, Messico, Brasile e Colombia, mostra una forte domanda di viaggi in vista della stagione estiva, assieme alla continua adozione di strumenti digitali e basati sull'AI in fase di pianificazione del viaggio.

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