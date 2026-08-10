Stonebranch, un fornitore leader di soluzioni per l'organizzazione dei servizi e l'automazione, oggi ha annunciato di essere stata posizionata ancora una volta da Gartner come Leader nel Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs), il Quadrante magico per le piattaforme di coordinamento e automazione dei servizi, per il suo Universal Automation Center ™ (UAC). 1

“Siamo lieti di essere stati riconosciuti come Leader per il terzo anno consecutivo”, ha dichiarato Giuseppe Damiani, AD di Stonebranch.

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Scott Davis

Direttore del Marketing

Stonebranch

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