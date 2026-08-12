Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader mondiale nell'orchestrazione della catena logistica, oggi ha annunciato che STL (NSE: STLTECH), un'azienda leader in ambito di soluzioni ottiche e digitali, ha scelto Kinaxis Planning One per rafforzare le sue capacità di pianificazione della catena logistica e migliorare la rapidità dei processi decisionali nelle sue operazioni globali.

L'adozione di Kinaxis Planning One riflette l'impegno continuo di Kinaxis nei confronti del mercato indiano e rappresenta un'altra tappa nell'espansione dell'accesso dei clienti attraverso la sua rete crescente di partner rivenditori a valore aggiunto (VAR, value-added reseller), e il suo primo cliente acquisito attraverso l'iniziativa Google Marketplace dell'azienda, rivolta al mercato di fascia media.

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