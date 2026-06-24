StatLab Medical Products, azienda leader a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di strumenti, reagenti e consumabili per il laboratorio, ha annunciato oggi il lancio globale di CytoPath Disc, un’innovativa tecnologia per la preparazione di citoinclusi progettata per standardizzare e semplificare tale processo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624807829/it/

Sviluppato come alternativa ai tradizionali metodi di citoinclusione, che trasformano materiale cellulare sospeso in un fluido in un formato incluso in paraffina per la valutazione su vetrino, CytoPath Disc offre un approccio più semplificato ed efficiente. CytoPath Disc assorbe le cellule all’interno di una semplice matrice, simile a una spugna, che viene poi processata, inclusa, sezionata e colorata seguendo i normali flussi di lavoro dei campioni istologici.

I metodi tradizionali di preparazione dei citoinclusi spesso presentano difficoltà nel garantire risultati costanti a causa di procedure complesse e della necessità di strumenti o reagenti aggiuntivi. CytoPath Disc consente ai laboratori di standardizzare la preparazione dei citoinclusi, garantendo campioni affidabili e riproducibili che, come dimostrato, supportano diagnosi accurate nelle successive applicazioni immunoistochimiche e molecolari.

Progettato e sviluppato da Diapath presso la sede di StatLab a Martinengo, il lancio mette in evidenza la forza delle capacità integrate di ricerca e sviluppo a livello globale del gruppo. CytoPath Disc completa l’attuale portfolio StatLab di prodotti essenziali per la citologia, che comprende fissativi, coloranti e vetrini, supportando un’efficace preparazione preanalitica dei campioni.

“I laboratori sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per fornire risultati accurati e riproducibili in modo efficiente” ha dichiarato Lance Mikus, Vicepresidente di product management e marketing per StatLab. “Con CytoPath Disc, offriamo una soluzione pratica che migliora l’uniformità dei risultati semplificando il processo di preparazione dei citoinclusi. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione volta a consentire ai nostri clienti di fornire la migliore assistenza possibile ai pazienti ed è un ottimo esempio del potenziale che deriva dalla collaborazione tra i nostri centri di Ricerca e Sviluppo a livello globale”.

CytoPath Discs possono essere ordinati fin da oggi tramite tutti i marchi StatLab e i partner autorizzati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito StatLab.com/CytoPath-Discs .

Informazioni su StatLab Medical Products

Da 50 anni, StatLab Medical Products si impegna a supportare i laboratori di anatomia patologica nel fornire la migliore cura possibile ai pazienti.

Offriamo un portafoglio completo di strumenti, reagenti e consumabili per il laboratorio di anatomia patologica, prodotti nei nostri nove stabilimenti situati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa.

La nostra presenza operativa globale, resa possibile da oltre 850 collaboratori impegnati nel portare avanti la nostra missione, garantisce una catena di fornitura affidabile e resiliente, con soluzioni e prodotti di alta qualità.

Il nostro approccio al Cliente è orientato a offrire affidabilità, innovazione e qualità in ogni interazione.

Per maggiori informazioni, visita il sito StatLab.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624807829/it/

Contatto per i media:

Jessica Baer

VP, Marketing mondiale, StatLab

jbaer@statlab.com

630-346-1659





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire