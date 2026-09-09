STARTEEPO SICAV a.s. (“STARTEEPO”) oggi ha inviato una presentazione rivolta agli investitori e la seguente lettera al consiglio di amministrazione (il “Consiglio”) di Xerox Holdings Corporation (“Xerox” o la “Società”) (NASDAQ: XRX). STARTEEPO, che ha incrementato il proprio investimento in Xerox a una quota effettiva del 7,34% tra azioni e opzioni, sta sollecitando il Consiglio ad attuare interventi decisi finalizzati a sbloccare un valore significativo per gli azionisti, tra cui l’aumento della trasparenza sulla performance di Xerox Financial Services, la valutazione di alternative strategiche per l’unità aziendale, la riduzione del rapporto di indebitamento della Società e il continuo esercizio della disciplina di bilancio.

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