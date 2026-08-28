Electronic Arts Inc. e Bit Reactor, in collaborazione con Lucasfilm Games, ha annunciato oggi che Star Wars Zero Company ™ , un videogioco tattico a turni con un unico giocatore ambientato nella penombra delle Clone Wars™, ora è disponibile per PC tramite l'app EA, Steam e l'Epic Games Store e le console PlayStation®5 e XBOX Series. Nella Star Wars Zero Company, l'ex funzionario della Republic Hawks e Zero Company, una squadra d'elite di professionisti poco convenzionali disponibili per incarichi viene arruolata per un'operazione da parte della Republic Intelligence. Da ex nobili a ex detenuti, gli agenti ora condividono una sola missione: fermare Infinite Coil, una setta allineata ai Separatisti e al loro leader Kundri Fathom prima che la Shadow Plague mortale consumi la galassia.

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“Dopo tutti questi anni di duro lavoro della nostra squadra straordinaria, Star Wars Zero Company è pronta per il lancio”, ha dichiarato Greg Foertsch, Game Director e AD di Bit Reactor. “Per conto di tutti noi di Bit Reactor, voglio ringraziare i giocatori per il loro incoraggiamento e la passione dimostrati finora in questo viaggio. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo videogioco ed entusiasti di vedere ciò che Zero Company YOU crea attraverso le vostre scelte e il vostro stile di gioco. Creare questo gioco Star Wars™ in collaborazione con Lucasfilm Games è un sogno che si è avverato”.

Guidare gli agenti più astuti delle Clone Wars in operazioni tattiche, indagini e altre missioni mozzafiato attraverso una storia originale dal ritmo cinematografico. Creare legami profondi tra i compagni di squadra per sbloccare nuove sinergie di combattimento e cambiare le sorti della battaglia. Personalizzare la tecnica e l'aspetto di combattimento di Hawk, quindi creare una squadra con personaggi di Star Wars originali e personalizzati, adattandone l'aspetto, l'equipaggiamento e le capacità. Rendere strategici e adattare entrambi sul campo di battaglia e alla base delle operazioni, The Den, per rendere ogni mossa importante. Star Wars Zero Company traccia il futuro delle tattiche a turni, integrando un stile di gioco profondamente strategico ed eleganza cinematografica per un'esperienza tattica mozzafiato degna di un grande film d'azione.

“Siamo entusiasti di collaborare con Bit Reactor e EA per realizzare un'esperienza profonda, tattica ambientata negli angoli oscuri delle Clone Wars”, ha dichiarato Douglas Reilly, VP e GM di Lucasfilm Games. "Il team di veterani del genere di Bit Reactor porta una nuova prospettiva a questo primo titolo che va oltre i confini e crea un'esperienza unica per i fan di Star Wars . Siamo impazienti di vedere i giocatori prendere il comando di Zero Company e scoprire un'autentica storia Star Wars diversa da qualsiasi cosa abbiano mai incontrato prima”.

Star Wars Zero Company ora è disponibile nei negozi fisici e online per PC tramite l' app EA , Steam , Epic Games Store , e per le console PlayStation 5 e XBOX Series . La Digital Deluxe Edition , con esclusivi articoli cosmetici ispirati all'era di Clone Wars, è disponibile ai prezzi di vendita consigliati di rispettivamente 59,99 dollari per la versione PC e 69,99 dollari per la versione console. La Collector’s Edition è disponibile al prezzo di vendita consigliato di 299,99 dollari e presenta Hasbro Black Series Thermal Detonator, Steelbook, Desk Mat e altro a tema Star Wars Zero Company. Oltre al lancio del gioco, la colonna sonora di Star Wars Zero Company, contenente un tema originale del compositore vincitore di premio GRAMMY® Gordy Haab, è disponibile attraverso Walt Disney Records.

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