SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha presentato una suite di soluzioni di nuova generazione alla sua conferenza annuale SS&C Deliver 2026 . Più di 1.100 leader provenienti dai settori sanitario e dei servizi finanziari si sono riuniti a Orlando, Florida, per apprendere come SS&C stia ottimizzando i flussi di lavoro commerciali con servizi basati sull'AI.
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Una serie di tecnologie fondamentali che comprende i settori patrimoniale, pensionistico, degli investimenti alternativi e della gestione degli asset si basa sulla piattaforma di governance SS&C AI Gateway.
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