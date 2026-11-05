SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica , ha annunciato i nomi dei finalisti nelle sette categorie dei 2027 Prism Awards, che vengono conferiti per i nuovi prodotti fotonici più straordinari sul mercato. I nomi dei vincitori saranno proclamati durante la cerimonia di premiazione che si terrà nel corso di SPIE Photonics West il 3 febbraio 2027 a San Francisco, in California.

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SPIE has announced the finalists for the 2027 SPIE Prism Awards, which recognize optics and photonics innovations. Recipients will be announced at the awards ceremony on 3 February 2027 at SPIE Photonics West.

In occasione dei Prism Awards , SPIE proclamerà inoltre il vincitore del riconoscimento SPIE Catalyst Award, che viene consegnato a un’azienda a scopo di lucro i cui programmi sociali o ambientali abbiano apportato progressi significativi in relazione a opportunità di lavoro, al coinvolgimento della comunità o alla sostenibilità ambientale.

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Lindsey McGuirk

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