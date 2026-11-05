SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica , ha annunciato i nomi dei finalisti nelle sette categorie dei 2027 Prism Awards, che vengono conferiti per i nuovi prodotti fotonici più straordinari sul mercato. I nomi dei vincitori saranno proclamati durante la cerimonia di premiazione che si terrà nel corso di SPIE Photonics West il 3 febbraio 2027 a San Francisco, in California.

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SPIE has announced the finalists for the 2027 SPIE Prism Awards, which recognize optics and photonics innovations. Recipients will be announced at the awards ceremony on 3 February 2027 at SPIE Photonics West.

SPIE has announced the finalists for the 2027 SPIE Prism Awards, which recognize optics and photonics innovations. Recipients will be announced at the awards ceremony on 3 February 2027 at SPIE Photonics West.

In occasione dei Prism Awards , SPIE proclamerà inoltre il vincitore del riconoscimento SPIE Catalyst Award, che viene consegnato a un’azienda a scopo di lucro i cui programmi sociali o ambientali abbiano apportato progressi significativi in relazione a opportunità di lavoro, al coinvolgimento della comunità o alla sostenibilità ambientale.

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Lindsey McGuirk
Direttrice pubbliche relazioni
lindseym@spie.org
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