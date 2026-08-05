Speech Processing Solutions, il leader globale nella dettatura professionale potenziata dall'intelligenza artificiale e nelle soluzioni di documentazione vendute con il marchio Philips, oggi ha annunciato Philips SpeechLive Legal AI Assistant . La nuova soluzione trasforma registrazioni vocali, dettatura e fonti caricate in documenti legali strutturati e pronti per la revisione, aiutando i professionisti legali a lavorare in modo più rapido, mantenendo il controllo della copia finale.

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The new Philips SpeechLive Legal AI Assistant is designed for turning conversations into ready-to-review legal document drafts.

SpeechLive Legal riduce significativamente il periodo di tempo necessario per trasformare l'input vocale in documentazione legale strutturata, fornendo copie coerenti e di alta qualità, oltre alle integrazioni di SpeechLive con le principali piattaforme di gestione dei casi come Actionstep, Clio, iManage e NetDocuments, supportando i flussi di lavoro esistenti relativi a fatturazione, e-mail e gestione dei casi.

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