Spectro Cloud, leader nel software gestionale delle infrastrutture AI, oggi ha annunciato di aver raccolto più di 100 milioni di dollari nell'ambito di un round di finanziamento di serie D, che ha fatto registrare un eccesso di sottoscrizioni, guidato dalla divisione Growth Equity di Goldman Sachs Alternatives, con la partecipazione strategica di AMD Ventures, Ericsson, LG Technology Ventures e Maximus.

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Spectro Cloud raises $100 million Series D funding round to accelerate global adoption of production AI infrastructure. Learn more at spectrocloud.com.

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