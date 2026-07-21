Spectro Cloud, un fornitore leader di software per la gestione di infrastrutture di intelligenza artificiale, oggi ha lanciato PaletteAI Inference Launchpad, una soluzione pronta per l'uso, gestita a livello locale, progettata per aiutare le aziende a ridurre i costi dei token fino al 70% ed eseguire l'interferenza AI più vicino ai propri dati, applicazioni e utenti.

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L'azienda ha inoltre annunciato l'ampliamento del supporto di PaletteAI per l'infrastruttura AI basata su AMD, compresi GPU AMD, AMD GPU Operator, il runtime ROCm™ e lo stack di riferimento per l'AI aziendale AMD, tra cui i modelli ottimizzati per AMD dal catalogo AMD Inference Microservices (AIMs).

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