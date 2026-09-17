Oral-B, il 1º marchio di spazzolini utilizzato e consigliato dai dentisti di tutto il mondo , ha annunciato oggi la pubblicazione di nuove prove che ribadiscono la superiorità della tecnologia Oral-B iO. In una meta-analisi di rete indipendente condotta nel 2026 e sottoposta a revisione tra pari di 19 studi clinici randomizzati che ha coinvolto più di 1.300 partecipanti, la tecnologia di roto-oscillazione alla base di Oral-B iO si è classificata al 1º posto per la rimozione della placca e la riduzione della gengivite.

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Oral-B iO9 makes a superior clean easier to achieve every day.

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