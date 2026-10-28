Sparxity (ex SpiNNcloud), azienda leader nel calcolo nativo sparso, oggi ha annunciato l'implementazione del suo sistema di rack per elaborazione nativa sparsa al Jülich Supercomputing Centre (JSC), uno dei centri di ricerca in supercalcolo più grandi d'Europa, nonché un istituto del Forschungszentrum Jülich . L'installazione al JSC del valore di diversi milioni di dollari si basa sui sistemi nativi sparsi per HPC e AI di Sparxity e verrà utilizzata per gestire modelli di apprendimento automatico sparsi e simulazioni HPC su vasta scala. Questa implementazione conferma la visione di Sparxity di calcolare solo ciò che conta e coincide con il lancio della sua nuova identità del marchio, aprendo un nuovo mondo di calcolo basato sulla sparsità.

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