Falsi miti e preconcetti sulle auto elettriche – dalla durata delle batterie al rischio di incendio, al collasso della rete elettrica – rappresentano il principale ostacolo all’adozione dei veicoli elettrici (EV), secondo gli intervistati dell’annuale sondaggio globale tra guidatori di veicoli elettrici . L’indagine condotta nel 2026 si basa sulle risposte di oltre 29.500 guidatori di veicoli elettrici in 34 Paesi.

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MYTHS. Battery lifespan (72%), fire risk (58%) and grid collapse (45%) top the list of EV myths reported by respondents to the 2026 Global EV Driver Survey, which gathered responses from more than 29,500 EV drivers across 34 countries.

“La transizione verso la mobilità elettrica non è solo una sfida infrastrutturale o di accessibilità economica, ma anche un problema informativo. Informazioni datate e falsi miti continuano a influenzare le scelte molto tempo dopo l’evoluzione della tecnologia”, spiega Ellen Hiep, membro del comitato direttivo della Global EV Alliance (GEVA).

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Ellen Hiep

GEVA e l’associazione dei guidatori olandesi di veicoli elettrici (VER)

ellenhiep@evrijders.nl





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