SymphonyAI , leader globale nelle piattaforme di prodotti AI verticali, e AML Intelligence , la principale fonte di notizie e analisi per la comunità che opera per la conformità in materia di reati finanziari, oggi hanno pubblicato il documento FinCrime Frontier 2026–27 Report (Rapporto sulla frontiera dei crimini finanziari 2026–27) da cui si evince che, per gestire il rischio di reati finanziari, la maggior parte degli istituti finanziari fa tuttora affidamento su cicli di revisione periodici, nonostante la continua evoluzione dinamica sia delle minacce che dovrebbero monitorare, sia delle normative in materia.

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