Smartstream, fornitore di soluzioni di dati di fiducia per le principali istituzioni finanziarie e aziende globali, oggi presenta due nuovi server Model Context Protocol (MCP) per Smart Collateral, che consentono operazioni dinamiche e agentiche sulle garanzie.

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