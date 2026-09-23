SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata un appalto da parte di OQ Exploration & Production (OQEP) per realizzare l'impianto di produzione per l'espansione del Bisat-B in Oman.

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SLB has been awarded a contract by OQ Exploration & Production (OQEP) to deliver the Bisat-B Expansion Production Facility in Oman. Under the contract, SLB will provide design, engineering, procurement, construction and commissioning services for the facility, along with four years of operations and maintenance support.

Il contratto prevede la fornitura da parte di SLB dei servizi di progettazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e messa in opera dell'impianto, assieme a quattro anni di operazioni e assistenza per la manutenzione. L'espansione aumenterà la capacità lorda di gestione dei fluidi fino a 548.000 barili al giorno. Il completamento del progetto è previsto entro 19 mesi.

L'appalto segna la prossima fase di sviluppo per il Bisat Field e si basa su una tradizione di successo esistente tra OQEP e SLB, a seguito della consegna dell'impianto Bisat-A nel 2018 e dell'impianto originale Bisat-B nel 2020.

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