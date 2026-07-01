L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto dalla Kuwait Oil Company (KOC) un contratto di sette anni nell'ambito dell'iniziativa Ahmadi Innovation Valley (AIV). L'accordo supporterà la ricerca applicata, l'implementazione della tecnologia e i programmi di innovazione digitale allineati con gli obiettivi energetici a lungo termine del Kuwait.

I termini dell'accordo prevedono la collaborazione di SLB e KOC per valutare, testare e mettere in opera tecnologie avanzate in una gamma di priorità operative e strategiche, tra cui intelligenza artificiale (AI), applicazioni di internet delle cose industriale (IIoT), ottimizzazione manifatturiera, tecnologie dei serbatoi, gestione idrica e iniziative di transizione energetica.

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