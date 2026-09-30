L'azienda globale specializzata in tecnologie e servizi per l'energia SLB (NYSE: SLB) oggi ha reso noto che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto da parte di ExxonMobil Moçambique, Limitada, per conto dei suoi partner dell'Area 4, (ENH, CNPC, ENI, KOGAS e XRG), per la realizzazione di sistemi di produzione sottomarini per la prima fase del progetto offshore di GNL nel bacino di Rovuma, in Mozambico.

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SLB OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by ExxonMobil Moçambique, Limitada, on behalf of its Area 4 partners, (ENH, CNPC, ENI, KOGAS and XRG), to deliver subsea production systems for the first phase of the offshore Rovuma LNG project in Mozambique.

La portata dell'appalto comprende la realizzazione di alberi sottomarini, collettori, cavi ombelicali e relativi sistemi di controllo progettati per supportare la produzione efficiente dal giacimento in acque profonde.

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