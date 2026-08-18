L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato di aver stipulato un contratto con Brunei Shell Petroleum (BSP) per sostenere il ripristino della produzione da pozzi chiusi in vari giacimenti offshore.
Il contratto comprende la valutazione del sottosuolo, la scelta dei pozzi candidati, la progettazione e l'esecuzione offshore. La gestione del progetto, i servizi di intervento, monitoraggio, rilevazioni e logistica marina sono integrati all'interno di un unico modello coordinato di esecuzione, progettato per supportare il ripristino efficiente della produzione.
“Sulla scia della nostra collaborazione di lunga data nella regione, questo contratto riflette un impegno comune a ottimizzare il valore delle attuali risorse offshore”, ha dichiarato Gokhan Yarim, vicepresidente senior della divisione Integration di SLB.
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