SLB (NYSE: SLB) terrà una teleconferenza il 23 ottobre 2026, per presentare i risultati finanziari del terzo trimestre che si conclude il 30 settembre 2026.

L'inizio della teleconferenza è previsto per le 9:30 orario di New York e un comunicato stampa relativo ai risultati verrà pubblicato alle ore 7:00 orario di New York.

Per accedere alla teleconferenza, i partecipanti devono contattare l'operatore della teleconferenza al numero +1 (800) 715-9871 in Nord America oppure al numero +1 (646) 307-1963 al di fuori del Nord America, circa 10 minuti prima dell'inizio della chiamata, usando il codice di accesso 3440360.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928147512/it/

Investitori

James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali

Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Media

Josh Byerly – SVP, Comunicazioni

Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire