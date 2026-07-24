SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati finanziari per il secondo trimestre 2026.

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The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

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Investitori

James R. McDonald — SVP, Rapporti con gli investitori e Affari industriali, SLB

Joy V. Domingo — Direttore dei Rapporti con gli investitori, SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Media

Josh Byerly — SVP, Comunicazioni globali, SLB

Moira Duff — Direttore delle Comunicazioni esterne, SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com





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