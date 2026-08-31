SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di Kelvion, un fornitore globale di tecnologie di gestione termica e scambio di calore. L'acquisizione rafforza la divisione Data Center Solutions di SLB con l'introduzione di tecnologie di gestione termica essenziali e amplia il ruolo dell'azienda nel settore delle infrastrutture dei data center, uno dei mercati industriali e tecnologici in più rapida crescita.

"L'IA sta guidando il ciclo di investimenti in infrastrutture più importante della nostra vita", ha dichiarato Olivier Le Peuch, CEO di SLB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260830493250/it/

Contatto per i media

Josh Byerly – Vicepresidente delle comunicazioni globali

Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Contatto per gli investitori

James R. McDonald – Vicepresidente delle relazioni con gli investitori e gli affari industriali

Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire