Skechers U.S.A., Inc. (“Skechers”), la terza più grande azienda di calzature al mondo e leader nella tecnologia "hands-free" per scarpe, ha annunciato oggi di aver ottenuto un'importante vittoria legale e commerciale in una causa di violazione di brevetto intentata da Fast IP, LLC (“Kizik”) nei confronti di Skechers innanzi al Tribunale unificato dei brevetti (“UPC”) di Monaco.

Skechers, azienda leader del mercato nel settore delle calzature hands-free, vende migliaia di modelli di scarpe hands-free a livello globale tramite i suoi marchi Slip-ins e Swift Fit. Nel 2025, Kizik ha citato in giudizio Skechers innanzi all'UPC per una presunta violazione di brevetto che coinvolge quattro delle sue migliaia di modelli hands-free.

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Jennifer Clay

Skechers

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