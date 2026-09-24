Sitetracker e 5x5 Technologies oggi hanno introdotto un flusso di lavoro dai dati ai gemelli digitali che offre ai proprietari di infrastrutture wireless un percorso pratico ed economico alla digitalizzazione di un intero portafoglio di torri.

La piattaforma Sitetracker ora integra la tecnologia Synthetic Twin di 5x5, che fornisce informazioni scalabili sulle risorse a un prezzo inferiore fino all'85% rispetto ai tradizionali metodi di modellazione dei siti. Synthetic Twins utilizza il portafoglio di torri e i dati operativi di Sitetracker leader nel settore per creare modelli 3D di torri, tetti e complessi a terra che forniscono agli operatori di torri una base per il loro portafoglio che può essere gradualmente arricchita man mano che cambiano le condizioni del sito.

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Eros Argentiero - eargentiero@sitetracker.com





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